Приложение по сбору имён контактов на смартфоне будет передавать данные силовикам

Как сообщает источник, власти уже давно заинтересовались приложением из-за принципов его работы. GetContact собирает контакты пользователей, у кого оно установлено, в единую базу, которая хранится на турецких серверах. В итоге сервису передаётся не только номер пользователя, но и все его контакты. За счёт этого можно узнать, кто звонит, даже если этот номер не внесён в телефонную книгу.

Теперь всю информацию, которой располагает приложение, оно обязано предоставлять по запросу правоохранительных органов.