Приложение по сбору имён контактов на смартфоне будет передавать данные силовикам

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Вчера в 22:31
Приложение по сбору имён контактов на смартфоне будет передавать данные силовикамОно признано организатором распространения информации
Приложение по сбору имён пользователей на разных устройствах GetContact, по указу властей признано организатором распространения информации. По закону, который ещё называют пакетом Яровой, администрация приложения обязана передавать информацию о пользователях по запросу правоохранительных органов.
Как сообщает источник, власти уже давно заинтересовались приложением из-за принципов его работы. GetContact собирает контакты пользователей, у кого оно установлено, в единую базу, которая хранится на турецких серверах. В итоге сервису передаётся не только номер пользователя, но и все его контакты. За счёт этого можно узнать, кто звонит, даже если этот номер не внесён в телефонную книгу.
Теперь всю информацию, которой располагает приложение, оно обязано предоставлять по запросу правоохранительных органов.