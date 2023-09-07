Приложения для iPhone и iPad будут автоматически доступны на AR-шлеме Apple Vision Pro

Компания анонсировала, что при запуске её фирменного AR-шлема — Vision Pro — в нём уже будет поддержка тысяч приложений с iPhone и iPad. Эта информация была опубликована на официальном сайте для разработчиков Apple.

Система VisionOS, на которой будет работать шлем, находится в стадии бета-тестирования. Однако до последнего у разработчиков не было возможности тестировать свои приложения на этой платформе.

Осенью 2023 года Apple планирует выпустить бета-версию Vision Pro OS со встроенным App Store.

Все существующие приложения для iPhone и iPad будут автоматически опубликованы в App Store для VisionOS. Если приложение требует функциональности, которой нет в грядущем шлеме, разработчики будут уведомлены об этом.

При этом большинство фреймворков, доступных в iPadOS и iOS, также будут включены в VisionOS, что позволит запускать почти все приложения без модификации.

Напомним, что релиз первого AR-шлема яблочной корпорации намечен на начало 2024 года.