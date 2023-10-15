Привет из 2007 или 2023? Представлена кнопочная раскладушка с процессором MediaTek и Android 13

21:21, 15 октября 2023
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Привет из 2007 или 2023? Представлена кнопочная раскладушка с процессором MediaTek и Android 13Цена, конечно, приличная
Японская компания P-UP World представила смартфон Mode 1 RETRO II, который сочетает в себе дизайн раскладушек 2005-2010 годов с современными технологиями.
Уже с 13 октября, устройство доступно для предзаказа по цене 29 800 японских иен (около 20 000 рублей).
Несмотря на внешний вид, смартфон работает на операционной системе Android 13 и предлагает полный набор сервисов Google.
Основные характеристики включают 3,5-дюймовый экран с разрешением 1440 × 720 пикселей, процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянного хранилища с возможностью расширения через SD-карту.
Основная камера обладает разрешением 48 Мп, а фронтальная — 13 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 2500 мАч, при этом для зарядки используется порт Type-C.