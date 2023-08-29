Pro-версия анонсированного накануне Realme GT5 может стать одним из первых смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3

Pro-версия анонсированного накануне Realme GT5 может стать одним из первых смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3С ещё более впечатляющей производительностью
Накануне Realme представила свой новый смартфон — Realme GT5. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2, отдельной графической системой X7 и быстрой зарядкой мощностью 240 Вт.
Начальная цена этого устройства составляет $410, в то время как версия с зарядкой 240 Вт, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя оценена уже в $520.
Основная цель создания Realme GT5 — занять лидирующие позиции среди Android-смартфонов по производительности и качеству.
Но что более интересно, после презентации было объявлено, что более мощная версия этого смартфона, Realme GT5 Pro, станет одним из первых устройств на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3.
Realme GT5 Pro обещает не только установить новый стандарт производительности для Android-смартфонов, но и предложить улучшенные камеры для ещё более качественных фото и видео.
По данным Qualcomm, новый чип Snapdragon 8 Gen 3 будет представлен в октябре на Snapdragon Summit, и первыми устройствами на этом чипе станут такие модели, как Xiaomi 14, OnePlus 12 и т.д.