Pro-версия анонсированного накануне Realme GT5 может стать одним из первых смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3

Начальная цена этого устройства составляет $410, в то время как версия с зарядкой 240 Вт, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя оценена уже в $520.

Основная цель создания Realme GT5 — занять лидирующие позиции среди Android-смартфонов по производительности и качеству.

Но что более интересно, после презентации было объявлено, что более мощная версия этого смартфона, Realme GT5 Pro, станет одним из первых устройств на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Realme GT5 Pro обещает не только установить новый стандарт производительности для Android-смартфонов, но и предложить улучшенные камеры для ещё более качественных фото и видео.

По данным Qualcomm, новый чип Snapdragon 8 Gen 3 будет представлен в октябре на Snapdragon Summit, и первыми устройствами на этом чипе станут такие модели, как Xiaomi 14, OnePlus 12 и т.д.