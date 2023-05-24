Проблема «тупящего» сканера отпечатков в Pixel 6 и 7 решена — нужно потереть палец о сальный нос или грязные волосы

Чаще всего проблема возникает у людей с чистыми руками — пользователи заметили, что после мытья рук сканер часто не может распознать отпечаток пальца, что затрудняет разблокировку устройства.

Однако один из пользователей Reddit под ником No-Fondant-8757 нашёл неожиданное решение этой проблемы. Он обнаружил, что сканер начинает работать нормально, если перед его использованием протереть палец о нос, собрав немного жира или грязи с лица.

Это оказалось проще, чем заново регистрировать отпечатки пальцев, когда они чистые и сухие.

Если вам не нравится идея трогать лицо руками перед использованием сканера, другой пользователь Reddit предложил альтернативное решение: протереть пальцы о волосы. Смартфоны Pixel 6 и Pixel 7 также успешно разблокируются, если применить данный способ.