Проблемы Huawei с США помогли Xiaomi установить рекорд продаж

Так, Android Authority пишет, что если в начале года бренд занимал около 41% китайского рынка, то уже в конце 2020-го это значение упало до 30%. При этом, правда, компания продолжает опережать такие бренды как Oppo или Vivo.

Что же до Xiaomi, то у этого технологического гиганта дела пошли только в гору. Так, её прибыль за год выросла с 19,4% до 28,7%, что позволило бренду установить рекорд продаж. А так как огромную роль в росте сыграли именно смартфоны, несложно догадаться, каким образом проблемы Huawei с США могли сказаться на успешности «народного производителя телефонов».