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Процессор для флагманских смартфонов 2020 года впервые засветился в бенчмарке

И показал неплохие результаты
В декабре прошлого года компания Qualcomm выпустила Snapdragon 855. Это был первый 7-нм чипсет для мобильных устройств. В прошлом месяце была анонсирована усовершенствованная версия этого процессора под названием Snapdragon 855 Plus. И вот тут у некоторых людей возник вопрос — а стоит ли ждать в этом году еще одного процессора от компании? Как оказалось — стоит. Snapdragon 865 буквально на днях засветился в популярном бенчмарке Geekbench.

Новая разработка Qualcomm проходила в бенчмарке под кодовым именем “Qualcomm Kona”. Результаты его одноядерных и многоядерных тестов заметно лучше, чем у Snapdragon 855. Так, прошлое поколение процессоров от Qualcomm набирает в данном бенчмарке всего лишь около 3,5 тыс баллов в одноядерном тесте и 11 тыс баллов при многоядерном тестировании. Результаты нового чипсета вы можете видеть на изображении ниже.

Ожидается, что Snapdragon 865 будет поддерживать оперативную память нового типа LPDDR5X, внутреннюю память типа UFS 3.0 и стандарт HDR10 +.

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