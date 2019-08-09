Процессор для флагманских смартфонов 2020 года впервые засветился в бенчмарке

В декабре прошлого года компания Qualcomm выпустила Snapdragon 855. Это был первый 7-нм чипсет для мобильных устройств. В прошлом месяце была анонсирована усовершенствованная версия этого процессора под названием Snapdragon 855 Plus. И вот тут у некоторых людей возник вопрос — а стоит ли ждать в этом году еще одного процессора от компании? Как оказалось — стоит. Snapdragon 865 буквально на днях засветился в популярном бенчмарке Geekbench.