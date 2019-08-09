Процессор для флагманских смартфонов 2020 года впервые засветился в бенчмарке

Новая разработка Qualcomm проходила в бенчмарке под кодовым именем “Qualcomm Kona”. Результаты его одноядерных и многоядерных тестов заметно лучше, чем у Snapdragon 855. Так, прошлое поколение процессоров от Qualcomm набирает в данном бенчмарке всего лишь около 3,5 тыс баллов в одноядерном тесте и 11 тыс баллов при многоядерном тестировании. Результаты нового чипсета вы можете видеть на изображении ниже.
Ожидается, что Snapdragon 865 будет поддерживать оперативную память нового типа LPDDR5X, внутреннюю память типа UFS 3.0 и стандарт HDR10 +.