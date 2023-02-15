Процессор для мощнейших смартфонов Snapdragon 8 Gen 2 досрочно снимут с выпуска. И заменят новым

Популярный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что связано это с тем, что грядущий Snapdragon 8 Gen 3 появится раньше, чем ожидалось. И хоть он не назвал конкретную дату запуска, ожидается, что это произойдет ориентировочно в конце октября.

Что интересно, Snapdragon 8 Gen 2 также представили примерно на две недели раньше своего предшественника — в ноябре 2022 года. Утечка также утверждает, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3 будут выпущены в IV квартале 2023-го.

Напомним, что ранее инсайдер сообщали, что новый топовый процессор Qualcomm предложит до 25% прироста производительности процессора по сравнению со Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается также, что в дополнение к высокой производительности новый чипсет обеспечит примерно 20% улучшение энергоэффективности.