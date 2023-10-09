Процессор флагманских смартфонов 2024 года Snapdragon 8 Gen 3 набрал более 2 млн баллов в тесте производительности Antutu

По данным популярного инсайдера Digital Chat Station, новинка значительно превосходит своего предшественника, Snapdragon 8 Gen 2, в тесте производительности AnTuTu.

Snapdragon 8 Gen 3 набрал впечатляющие 2 млн баллов, в то время как Snapdragon 8 Gen 2 «застрял» на отметке в 1,6 млн баллов.

Основной прирост производительности наблюдается на стороне графического процессора: новый чип предлагает улучшение на 40% по сравнению с предыдущим поколением.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 3 будет работать на новом GPU Adreno 750, что, вероятно, и обусловило такой скачок в мощности.