Процессор, камеры, экран: раскрыты главные характеристики первого складного смартфона OnePlus

Его анонс ожидается уже летом. Но несмотря на то, что до дня «икс» ещё есть время, в Сеть слили главное об устройстве.

Так, благодаря инсайдерам, мы теперь знаем, что смартфон оснащён 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QuadHD и обновлением 120 Гц. Также будет присутствовать внешний AMOLED-экран размером 6,3” с той же частотой обновления.

При этом основная камера новинки будет тройной: на 48, 48 и 64 Мп. Фронталки будет две — на 32 и 20 Мп.

В основе OnePlus Fold будет лежать Snapdragon 8 Gen 2, при этом ёмкость аккумулятора смартфона составит 4800 мАч. Оперативной памяти будет 16 ГБ, а постоянной 256 ГБ.