Процессор MediaTek и 50-Мп камера: раскрыты основные характеристики нового складного флагмана Oppo

Процессор MediaTek и 50-Мп камера: раскрыты основные характеристики нового складного флагмана OppoАнонс может состояться уже в конце февраля
Инсайдеры продолжают радовать новостями из Китая. На этот раз стало известно немало интересных подробностей о грядущем складном смартфоне Oppo Find N2 Flip.
Фото: NotebookCheck.net
Оказалось, что компания планирует провести глобальный анонс устройства уже «в ближайшее время». Причём вероятнее всего, в качестве площадки будет выбрана MWC 2023, которая пройдёт с 27 февраля по 3 марта.
Это, в свою очередь, значит, что релиз смартфона состоится не позже начала марта.
Также инсайдеры рассказали, что в основу флагмана ляжет чип Dimensity 9000+ от MediaTek. Благодаря этому новинка от Oppo станет одним из первых заметных устройств, работающих на данном флагманском процессоре от MediaTek.
В силу конструктивных особенностей, аппарат оснастят двумя дисплеями — внутренним на 6,8 дюйма и внешнии на 3,26 дюйма. Главный модуль основной камеры будет 50-мегапиксельным, а фронтальная камера — 32-мегапиксельной.
Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 16 ГБ «виртуальной») и 256 ГБ для хранения данных. Также сообщается, что устройство будет оснащено батареей ёмкостью 4300 мАч быстрой зарядкой на 44 Вт. Работать Oppo Find N2 Flip будет под управлением Android 13.