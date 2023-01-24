Процессор MediaTek и 50-Мп камера: раскрыты основные характеристики нового складного флагмана Oppo

Оказалось, что компания планирует провести глобальный анонс устройства уже «в ближайшее время». Причём вероятнее всего, в качестве площадки будет выбрана MWC 2023, которая пройдёт с 27 февраля по 3 марта.

Это, в свою очередь, значит, что релиз смартфона состоится не позже начала марта.

Также инсайдеры рассказали, что в основу флагмана ляжет чип Dimensity 9000+ от MediaTek. Благодаря этому новинка от Oppo станет одним из первых заметных устройств, работающих на данном флагманском процессоре от MediaTek.