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09:12, 24 января 2023
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Процессор MediaTek и 50-Мп камера: раскрыты основные характеристики нового складного флагмана Oppo

Анонс может состояться уже в конце февраля

Инсайдеры продолжают радовать новостями из Китая. На этот раз стало известно немало интересных подробностей о грядущем складном смартфоне Oppo Find N2 Flip.

Процессор MediaTek и 50-Мп камера: раскрыты основные характеристики нового складного флагмана Oppo

Фото: NotebookCheck.net

Оказалось, что компания планирует провести глобальный анонс устройства уже «в ближайшее время». Причём вероятнее всего, в качестве площадки будет выбрана MWC 2023, которая пройдёт с 27 февраля по 3 марта.

Это, в свою очередь, значит, что релиз смартфона состоится не позже начала марта.

Также инсайдеры рассказали, что в основу флагмана ляжет чип Dimensity 9000+ от MediaTek. Благодаря этому новинка от Oppo станет одним из первых заметных устройств, работающих на данном флагманском процессоре от MediaTek.

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Фото: 9to5Google

В силу конструктивных особенностей, аппарат оснастят двумя дисплеями — внутренним на 6,8 дюйма и внешнии на 3,26 дюйма. Главный модуль основной камеры будет 50-мегапиксельным, а фронтальная камера — 32-мегапиксельной.

Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 16 ГБ «виртуальной») и 256 ГБ для хранения данных. Также сообщается, что устройство будет оснащено батареей ёмкостью 4300 мАч быстрой зарядкой на 44 Вт. Работать Oppo Find N2 Flip будет под управлением Android 13.

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