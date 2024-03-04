Процессор Snapdragon 8 Gen 4 приблизится к ноутбучным вариантам Intel

Для сравнения, его предшественник работал максимум на 3.30 ГГц, так что разница весьма существенна. Эти частоты приблизят Snapdragon 8 Gen 4 к уровню чипов для ноутбуков!

Впрочем, не все так просто. Некоторые эксперты сомневаются, что смартфоны справятся с таким нагревом, и чип сможет показывать свой максимум без снижения частот.

Другие предполагают, что Qualcomm может тестировать сразу несколько вариантов Snapdragon 8 Gen 4. Возможны даже разогнанные версии, но о них пока известно совсем немного.

Тем не менее, если Snapdragon 8 Gen 4 сможет длительно удерживать частоту хотя бы 3.8 ГГц, то все равно сравняется в скорости с топовыми ноутбучными моделями. Хотя есть мнение, что столь зверский разгон окажется коммерчески невыгодным из-за дороговизны охлаждения.