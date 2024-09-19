Процессоры для iPhone впервые начали производить в США

Компания стала первым клиентом нового завода TSMC в Аризоне, где начато производство мобильных процессоров с использованием 5-нм техпроцесса.

Согласно источникам, процессоры A16, которые дебютировали в iPhone 14 Pro два года назад, уже производятся на первой фазе завода TSMC Fab 21.

Хотя выпуск пока ограничен, ожидается, что объемы производства значительно возрастут после завершения второй фазы проекта, намеченной на I половину 2025 года.

Производство A16 в Аризоне ведется с использованием техпроцесса N4P, который TSMC применяет и на заводах в Тайване. Этот процесс иногда называют 4-нм, хотя официально он относится к семейству 5-нм.

Проект TSMC в Аризоне является частью программы «CHIPS for America» с бюджетом в $39 млрд.