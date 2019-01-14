Продавцы электроники рассказали, когда поднимут цены из-за нового НДС

Владельцы розничных сетей электроники рассказали о планах по повышению цен в ближайшем будущем. Об этом рассказало издание «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей ритейлеров.

По словам гендиректора ГК «Фотосклад» Алексея Банникова, пересмотр ценовой политики займёт значительное время и цены на технику пока останутся прежними.

Он отметил: «Пройдет еще пара месяцев перед тем, как можно будет выработать резонную стоимость для товаров в изменившихся условиях». Появление устойчивых цен он ожидает после окончания первого квартала 2019 года. В первую очередь подорожание коснётся смартфонов, а за тем — компьютеров, телевизоров и бытовой техники. Рост цен ожидается на 2-5%.

Представитель Юлмарта отметил, что поставщики уже начали повышать цены на 2-5%, но ритейлер пока планирует удержать цены на текущем уровне. Плавное повышение цен по всему рынку ожидается до марта. В «М.Видео-Эльдорадо» цены пока не изменились.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать новая ставка НДС — 20% вместо прошлых 18%.