Продажа криптосмартфонов Solana Saga оборвалась из-за внезапной нехватки устройств

Производитель не рассчитал количество блокчейн-смартфонов для рынков ЕС И США, которые были быстро распроданы в количестве 20 тысяч штук. На местах не располагали точной информацией о запасах, и просто начали отказывать клиентам в продаже.

К тому же у вендора появились подозрения о корыстных стремлениях некоторых покупателей, потому что на фоне ажиотажа на сайте гипермаркета eBay цены резко выросли с менее чем $3 тысяч до $5500.

Внезапно высокий спрос на Saga объясняется распределением мем-токенов BONK. Производитель раздаёт криптовалюту при покупке смартфона: на устройство автоматически зачисляется 30 млн монет BONK. Согласно котировкам, BONK стоит $0,000018-$0,00002, что может покрыть часть расходов на смартфон на уровне $553-$599.