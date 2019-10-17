Продажи Huawei растут по всему миру вопреки американским санкциям

Согласно отчету Huawei, компания за первые 9 месяцев 2019 года отгрузила более 185 млн смартфонов, что на 26% больше, чем было отгружено за тот же период в прошлом году. Также на основе этих данных можно понять, что за это время компания заработала 86 млрд долларов, что на 25% превышает те же показатели за аналогичный период 2018 года. По данным издания The New York Times, рост продаж Huawei только за третий квартал 2019 года составил 27% — это почти в два раза больше, чем компания продемонстрировала в третьем квартале год назад.

Самое забавное, что реальные показатели китайского гиганта всячески противоречат прогнозам аналитиков, пророчивших компании крах в связи с введением против нее американских санкций. Напомним, что в мае 2019 года Huawei была внесена в черный список США, после чего американским компаниям было запрещено сотрудничать с китайским производителем, в том числе Google было запрещено предоставлять доступ к своим сервисам.