Продажи Huawei в Европе обрушились на треть

Причем, что интересно, речь идет как о продажах в общеевропейской зоне, так и в западноевропейской — и там, и там компания столкнулась с более 30% падением за третий квартал 2020 года, сообщает Gizmochina. На фоне показателей Huawei совсем уж издевательским выглядит рост Xiaomi, который составил от 91 до 107% в зависимости от региона.