Продажи iPhone 15 оказались худшими в Китае за последние 5 лет

17:23, 17 октября 2023
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Продажи iPhone 15 оказались худшими в Китае за последние 5 летНе без помощи Huawei, судя по всему
Спрос на новую линейку iPhone 15 в Китае оказался ниже ожидаемого. Об этом стало известно благодаря данным информационного агентства Bloomberg.
На запуске продажи iPhone 15 в стране оказались на 4,5% ниже по сравнению с предыдущей серией — iPhone 14.
В то же время эксперты из Jefferies считают, что спад продаж iPhone 15 может быть ещё более драматичным.
Что интересно, параллельно с происходящим китайский производитель Huawei запустил свою флагманскую линейку Mate 60 Pro, что также могло повлиять на спрос.
Аналитики подчёркивают, что это один из самых неудачных дебютов iPhone на китайском рынке с 2018 года. Тем временем, iPhone 15 Pro Max стал самым дорогим в производстве флагманом Apple, стоимость изготовления которого составляет $558.