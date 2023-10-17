Продажи iPhone 15 оказались худшими в Китае за последние 5 лет

На запуске продажи iPhone 15 в стране оказались на 4,5% ниже по сравнению с предыдущей серией — iPhone 14.

В то же время эксперты из Jefferies считают, что спад продаж iPhone 15 может быть ещё более драматичным.

Что интересно, параллельно с происходящим китайский производитель Huawei запустил свою флагманскую линейку Mate 60 Pro, что также могло повлиять на спрос.

Аналитики подчёркивают, что это один из самых неудачных дебютов iPhone на китайском рынке с 2018 года. Тем временем, iPhone 15 Pro Max стал самым дорогим в производстве флагманом Apple, стоимость изготовления которого составляет $558.