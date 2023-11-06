Продажи iPhone 15 рухнули до рекордно низких значений

Это уже четвертый квартал подряд, когда отмечается падение продаж. Компании Samsung, Google и TCL испытали значительное сокращение поставок, а Apple зафиксировала 11% спад, частично из-за задержки в выпуске серии iPhone 15 по сравнению с iPhone 14.

По данным Counterpoint Research, несмотря на небольшой рост обновлений устройств у операторов связи по сравнению с предыдущим кварталом, показатели остаются ниже обычного уровня.

Причинами такого положения являются улучшенное качество изготовления и долговечность смартфонов, недостаточно значимые технологические улучшения в новых моделях и неопределенность экономической ситуации.

Джефф Филдхак из Counterpoint отметил, что, несмотря на активные рекламные кампании операторов, уровень обновления устройств остается на исторически низком уровне.

Ожидается, что в IV квартале показатели улучшатся, но все же не достигнут уровня прошлого года.