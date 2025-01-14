Продажи iPhone упали из-за отсутствия ИИ Apple в Китае

Одной из причин спада аналитики называют отсутствие в Китае новых функций на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые Apple представила с запуском iPhone 16 в сентябре 2024 года. Эти функции, включая помощников для работы с текстами и генерацию изображений, пока не доступны для китайских пользователей. Это связано с тем, что компания продолжает искать местных партнеров для реализации ИИ-инструментов в стране.