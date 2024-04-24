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Опубликовано 24 апреля 2024, 09:45
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Продажи iPhone в Китае упали ещё ниже: теперь уже на 19%

Но пока компания держится на третьем месте
В Китае зафиксировано резкое падение продаж iPhone всех линеек. Об этом сообщила аналитическая компания Counterpoint Research.
Продажи iPhone в Китае упали ещё ниже: теперь уже на 19%
© Pexels.com

В отчёте Counterpoint Research указано, что в первом квартале 2024 года продажи iPhone на китайском рынке упали на 19,1%. Это связывают со скачком продуктов компании Huawei, которая, несмотря на нахождение в санкционном списке США, смогла нарастить серьёзные продажи. К тому же компания показала лучшие результаты среди всех OEM-производителей.

Как отмечается, продажи Huawei за последнее время выросли на 69,7%. Преимущественно это касается серии Huawei Mate 60. Говорили о проблемах на производстве при выведении этой линейки на рынок по причине санкций. Но вендор преодолел все трудности и вышел на серьёзный уровень.

© Counterpoint Research

При этом Huawei на китайском рынке пока находится на 4-м месте, Apple — на 3-м.

Источник:CNBC
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#Huawei
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#продажи
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#аналитика