Продажи iPhone в Китае упали ещё ниже: теперь уже на 19%

В отчёте Counterpoint Research указано, что в первом квартале 2024 года продажи iPhone на китайском рынке упали на 19,1%. Это связывают со скачком продуктов компании Huawei, которая, несмотря на нахождение в санкционном списке США, смогла нарастить серьёзные продажи. К тому же компания показала лучшие результаты среди всех OEM-производителей.

Как отмечается, продажи Huawei за последнее время выросли на 69,7%. Преимущественно это касается серии Huawei Mate 60. Говорили о проблемах на производстве при выведении этой линейки на рынок по причине санкций. Но вендор преодолел все трудности и вышел на серьёзный уровень.