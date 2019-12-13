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Продажи iPhone в Китае упали из-за санкций США
Китайцы начали скупать смартфоны от Huawei
Выяснилось, что санкции США против Huawei оказали влияние не только на компанию, но и на весь китайский рынок. Так, в ходе данной торговой войны, китайцы потеряли интерес к смартфонам от компании Apple, приобретая все больше устройств от Huawei.
По словам источника, в прошлом месяце продажи iPhone в Китае достигли критической точки, упав на 35%. Кроме того, с сентября по ноябрь упали и поставки, составив порядка 7,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Все это сказалось на доли крупнейшей американской компании на рынке Китая. Так, было зафиксировано, что доля Apple на китайском рынке, которая раньше составляла 7%, достигла отметки в 5%, тогда как Huawei занял рекордные 42% рынка.