Продажи iPhone в Китае упали из-за санкций США

По словам источника, в прошлом месяце продажи iPhone в Китае достигли критической точки, упав на 35%. Кроме того, с сентября по ноябрь упали и поставки, составив порядка 7,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Все это сказалось на доли крупнейшей американской компании на рынке Китая. Так, было зафиксировано, что доля Apple на китайском рынке, которая раньше составляла 7%, достигла отметки в 5%, тогда как Huawei занял рекордные 42% рынка.