Продажи iPhone в МТС выросли на 50% перед запуском iPhone 16

Опубликовано 09 сентября 2024, 15:291 мин.
Продажи iPhone в МТС выросли на 50% перед запуском iPhone 16Спрос на старые модели тоже увеличился
ПАО «МТС» сообщило о резком увеличении продаж смартфонов Apple в своей розничной сети. С 26 августа по 8 сентября спрос на iPhone вырос на 50% по сравнению с началом августа и на 9% в годовом исчислении.
Наибольшей популярностью пользовалась модель iPhone 15, продажи которой увеличились на 66% по сравнению с началом августа. В то же время, продажи iPhone 13 возросли на 42%, iPhone 14 — на 24%, а iPhone 12 — на 23%. Интерес к старым моделям также вырос: продажи iPhone 11 увеличились на 14%.
Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что запуск новых iPhone традиционно вызывает рост интереса к устройствам бренда. Также в августе компания начала продажи сертификатов на новые модели, что способствовало превышению ожиданий по продажам.