Продажи iPhone в МТС выросли на 50% перед запуском iPhone 16

Наибольшей популярностью пользовалась модель iPhone 15, продажи которой увеличились на 66% по сравнению с началом августа. В то же время, продажи iPhone 13 возросли на 42%, iPhone 14 — на 24%, а iPhone 12 — на 23%. Интерес к старым моделям также вырос: продажи iPhone 11 увеличились на 14%.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что запуск новых iPhone традиционно вызывает рост интереса к устройствам бренда. Также в августе компания начала продажи сертификатов на новые модели, что способствовало превышению ожиданий по продажам.