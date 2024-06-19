Телефоны
Опубликовано 19 июня 2024, 23:54
1 мин.

Продажи кнопочных телефонов выросли в 2024 г.: кто и зачем их покупает

Рассказали эксперты
С появлением на рынке новых моделей кнопочных телефонов растет интерес к этому классу устройств. Как отмечают эксперты, производители начали выпускать устройства, которые сочетают в себе функциональность ретро-гаджетов с современными дополнениями, такими как GPS и USB Type-C. Например, весной HDM представила Nokia 220 4G, а Itel выпустила Super Guru 4G.
Продажи кнопочных телефонов выросли в 2024 г.: кто и зачем их покупает
© Isaac Smith

Спрос на кнопочные телефоны растет среди молодежи, которая ищет альтернативу смартфонам из-за усталости от постоянного взаимодействия с экранами. По словам Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, популярность кнопочных телефонов объясняется не только трендами, но и потребностью в простоте и надежности.

Кнопочные телефоны находят своих пользователей среди луддитов, ищущих альтернативу современным технологиям, сторонников цифрового детокса и активных людей, нуждающихся в надежном и долговечном устройстве.

Несмотря на ограниченные функции, кнопочные телефоны предлагают интуитивно понятный интерфейс, долгое время работы без подзарядки и доступные цены. Эти устройства особенно востребованы в развивающихся странах и среди пользователей, предпочитающих сохранять спокойствие и простоту в повседневной жизни.

Тем не менее, вопреки мировому тренду, в России интерес к кнопочным устройствам остается менее выраженным из-за предпочтения многих пользователей оставаться связанными с современными технологиями.

Остальные предпочитают оставаться проинформированными об актуальных событиях — так они ощущают себя спокойнее, чем в неведении.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#мнение
,
#телефон