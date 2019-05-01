Продажи смартфонов Huawei взлетели, а Apple и Samsung — падают

Интересно, что из шести лидеров объём поставок вырос только у Huawei и Vivo, находящихся на втором и пятом местах — на целых 50,3% и 24% соответственно. У Samsung, Apple, Xiaomi и Oppo продажи заметно снизились. Oppo и Vivo делят между собой пятое место по поставкам смартфонов в мире.

Лидером с огромным отрывом по-прежнему остаётся Samsung. Она продала за квартал 71,9 млн смартфонов и занимает долю рынка в 23,1%, но объёмы поставок у неё снизились на 8,1%. Huawei на втором месте продала 59,1 млн смартфонов и занимает 19% долю, продажи выросли на 50,3%. Затем идёт Apple с 36,4 млн и 11,7%, объёмы поставок снизились на 30,2%. В прошлом году в первом квартале Apple занимала второе место, а Huawei — третье.