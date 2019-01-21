Продажи смартфонов из Южной Кореи упали до уровня 2002 года

Согласно данным Министерства науки и информационных технологий и институту IITP Южной Кореи, экспорт мобильных телефонов из страны в 2018 году снизился до 14,62 миллиарда долларов.

Падение по сравнению с 2017 годом составило 23% или 4,4 миллиарда долларов. Это самый низкий уровень экспорта мобильных телефонов за 16 лет — с далёкого 2002 года, само понятие смартфонов ещё только начало формироваться. Таким образом, корейские производители, такие как Samsung и LG, переживают сейчас не самые лучшие времена.

Пик поставок корейских смартфонов пришёлся на 2008 год, он достиг тогда 33,44 млрд долларов. В 2009 году продажи снизились до 30 млрд, а в 2017 — до 19 млрд долларов.

Причиной такого падения стало внезапный взлёт китайский производителей смартфонов и резкое снижение продаж корейских компаний в Китае. Так, поставки в Китай снизились 37%, а в США — на 10%.