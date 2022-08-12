Продажи смартфонов падают, поэтому Apple уверена, что покупать будут в основном iPhone

У своих поставщиков Apple заказала 90 млн единиц новых iPhone 14 всех моделей и конфигураций — на уровне прошлого года. Продать компания собирается 220 млн смартфонов в течение всего 2022 года — ожидания тоже на уровне 2021.

Свою уверенность Apple объясняет снижением конкуренции на рынке, так как у многих других вендоров наблюдаются проблемы c поставками комплектующих и полупроводников. Также в Apple считают, что платёжеспособная аудитория её продуктов не потеряет интерес к iPhone, потому что кризис её коснётся в меньшей степени.