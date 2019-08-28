Продажи смартфонов продолжают падать по всему миру

Корейская компания Samsung продолжает удерживать лидерство с долей рынка в 20,4% и 75,11 млн проданных смартфонов. Для Samsung это был первый квартал с ростом продаж после шести последовательных кварталов с падением продаж.

На втором месте находится китайская Huawei с 15,8% и 58 млн, а на третьем — Apple с 10,5% и 38,19 млн. Huawei наблюдается заметный рост поставок, а вот продажи Apple падают. Замыкают пятёрку лидеров Xiaomi с 9% и 33,19 млн, а также Oppo с 7,% и 28,11 млн.

По словам аналитиков, спрос на флагманские модели снизился значительно больше, чем на средний и бюджетный уровень.