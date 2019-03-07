Продажи смартфонов продолжают стремительно падать

Как сообщает CNews, в 2019 году продажи смартфонов продолжат падать - уже третий год подряд. При этом, 2018 год аналитическая компания IDC назвала худшим для статистики продаж смартфонов за всю их историю.

В качестве причин падения указываются как увеличение срока службы устройств (хотя "в народе" принято считать наоборот), так и геополитическую напряжённость и проблемы на китайском рынке.

Тем не менее, к 2023 году из-за развития сетей 5G ситуация может улучшиться - люди начнут активнее покупать смартфоны с поддержкой новой технологии.