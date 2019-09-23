Продажи смартфонов с двумя SIM-картами поставили исторический рекорд в России

В первом полугодии 2019 года российские продажи смартфонов с двумя SIM-картами выросли на 5% и впервые достигли доли рынка 90% в штучном выражении. Об этом говорится в свежем отчёте ритейлера «Связной».

Всего с января по июнь 2019 года в России было продано более 13 млн смартфонов на общую сумму 211 млрд рублей, из которых 90% устройств — смартфоны с двумя SIM-картами. Средняя цена таких моделей за год выросла на 9% и составила 12,6 тысяч рублей.

Самыми популярными моделями смартфонов с двумя SIM-картами стали Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 8X. Доля смартфонов с одним слотом для SIM-карт с января по июнь снизилась на 5% и составила 10%. Средняя цена таких устройств составила 47,9 тысяч рублей, при этом рост цены год к году составил 30%.