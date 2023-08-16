Продажи смартфонов Samsung и Xiaomi резко упали на мировом рынке

Продажи смартфонов Samsung и Xiaomi резко упали на мировом рынкеСпрос снижается на все бренды
На мировом рынке отмечается ощутимое снижение продаж смартфонов, включая проседание одних из самых популярных вендоров — Samsung и Xiaomi.
Так, по данным агентства CasinosEnLigne, после достижения рекордных показателей продаж на пике пандемии коронавируса мировой спрос на смартфоны в течение последних двух лет непрерывно снижался. Параллельный отчёт представило и IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, согласно которому, на мировом рынке смартфонов в течение года (поквартально с середины 2022) наблюдалось снижение поставок, что привело к самому низкому показателю за последние годы.
По статистике, в первом полугодии 2019 года мировые поставки смартфонов составили 644 млн штук. После падения до 552,4 млн в первом полугодии 2020 года эти цифры выросли до почти 659 млн в первой половине 2021 года.
Затем наметился достаточно резкий спад. Причём зафиксирована эта тенденция была после масштабного обновления технических характеристик ПК и мобильных девайсов в 2021 году, что было связано с ростом востребованности удалённой работы и онлайн-образования на фоне пандемии COVID-19, хаотичными поставками и стремительно растущей инфляцией. Как отмечается, из-за этого мировые поставки смартфонов сократились почти на 20%. IDC сообщает, что в первом полугодии 2022 года мировые поставки смартфонов сократились на 59 млн единиц по сравнению с 2021 и составили чуть более 600 млн штук.
Однако в 2023 году зафиксировано ещё большее снижение спроса. По данным CasinosEnLigne, итогом первой половины 2023 года стало падение мировых продаж смартфонов на 11%, в штуках — 67 млн. В настоящее время количество проданных смартфонов по всему миру составляет порядка 534 млн штук.
Падение продаж Samsung на данный момент составляет 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в 4 раза больше, чем у Apple. Согласно статистике, за первые 6 месяцев 2023 года Samsung поставил 114 млн смартфонов — на 16% меньше по сравнению с 136 млн в первом полугодии 2022 года.
Xiaomi отгрузила на 20% меньше смартфонов — с 79,4 млн до 63,7 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистике, из китайских производителей, входящих в первую пятёрку, OPPO стала единственным производителем смартфонов, чьи поставки выросли в первом полугодии 2023 года.