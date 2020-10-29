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Продажи смартфонов Sony прекратили падение впервые с 2016 года
Но роста также не наблюдается
Последние несколько лет мобильное подразделение Sony явно проигрывает своим конкурентам. Чего уж греха таить - у компании имеются явные проблемы, с которыми она, тем не менее, пытается бороться. И эти попытки, судя по всему, все же не бессмысленны: согласно свежему финансовому отчету, продажи смартфонов Sony прекратили падение впервые с 2016 года.
При этом стоит отметить, что о какой-то серьезной победе говорить также не приходится - финансовый отчет за третий квартал 2020 года показал, что Sony удалось избежать падения, но роста тоже не наблюдается. Как и в 2019 году, компания продала 600,000 смартфонов.
К слову, во втором квартале японский техногигант все же столкнулся с 11% падением в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а в первом потери и вовсе составили ужасающие 64%. Единственная надежда, которая осталась как у фанатов бренда, так и в целом интересующихся технологиями людей - это то, что представленная недавно Xperia 5 II со 120-Гц экраном все же будет пользоваться популярностью.