Продажи смартфонов Sony прекратили падение впервые с 2016 года

К слову, во втором квартале японский техногигант все же столкнулся с 11% падением в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а в первом потери и вовсе составили ужасающие 64%. Единственная надежда, которая осталась как у фанатов бренда, так и в целом интересующихся технологиями людей - это то, что представленная недавно Xperia 5 II со 120-Гц экраном все же будет пользоваться популярностью.