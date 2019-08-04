Продажи смартфонов Sony пробили очередное дно

Компания Sony отчиталась за квартал, который закончился для неё 30 июня 2019 года. Фанаты компании надеялись, что флагманский смартфон Xperia 1 исправит положение, но чуда не случилось и их постигло очередное разочарование.

Продажи смартфонов за квартал упали на 55% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В абсолютных величинах объём продаж составил всего 900 тысяч устройств. То есть, даже меньше миллиона. Для сравнения, в прошлом году в аналогичном квартале Sony продала 2 миллиона смартфонов. Впрочем, начало продаж Xperia 1 состоялось только в конце мая, а значит ситуация может немного улучшиться в следующем квартале.