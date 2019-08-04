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Продажи смартфонов Sony пробили очередное дно

Продано менее миллиона смартфонов Xperia за квартал

Компания Sony отчиталась за квартал, который закончился для неё 30 июня 2019 года. Фанаты компании надеялись, что флагманский смартфон Xperia 1 исправит положение, но чуда не случилось и их постигло очередное разочарование.

Продажи смартфонов за квартал упали на 55% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В абсолютных величинах объём продаж составил всего 900 тысяч устройств. То есть, даже меньше миллиона. Для сравнения, в прошлом году в аналогичном квартале Sony продала 2 миллиона смартфонов. Впрочем, начало продаж Xperia 1 состоялось только в конце мая, а значит ситуация может немного улучшиться в следующем квартале.

Квартальные доходы Sony Mobile составили 947 млн долларов США, что на 23% меньше по сравнению с прошлым годом. Правда за счёт снижения расходов компании удалось добиться прибыли в 9 млн долларов, против 103 млн убытков.

Как ожидается, Sony продаст за год всего 4 миллиона смартфонов по сравнению с 5 миллионами в прошлом году.

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