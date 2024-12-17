Продажи смартфонов в России в 2024 году выросли на 10%

Самыми популярными смартфонами в России стали модели realme Note 50, Redmi 13C и Tecno Spark Go. В сегменте премиум-ценовых устройств среди лидеров — iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 13, которые также заняли первые места в денежном выражении.

Для смартфонов в разных ценовых категориях характерны свои лидеры. В бюджетном сегменте до 20 000 рублей, как и в прошлом году, пользуются спросом модели realme Note 50 и Redmi 13C. В среднем сегменте (от 20 000 до 50 000 рублей) покупатели выбирают Samsung Galaxy A55 и Redmi Note 13. В премиум-сегменте (свыше 50 000 рублей) продолжают быть популярными iPhone 13 и iPhone 15 Pro Max.

По словам Екатерины Иксановой, руководителя департамента «Телеком и Гаджеты» группы М. Видео-Эльдорадо, в 2024 году было представлено много интересных новинок от ведущих производителей, таких как Samsung, Apple, Huawei и Honor. Все эти гаджеты объединяет использование современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.