Продажи смартфонов в России выросли всего лишь на 5% в 2024 году

Лидерами продаж в количественном выражении стали бренды Xiaomi (Redmi), Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном эквиваленте лидируют Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi), Tecno и Honor. Среди самых популярных моделей оказались realme Note 50, Redmi 13C и Tecno Spark Go в разных модификациях. В премиум-сегменте первое место занял iPhone 15 Pro Max, который вместе с другими моделями Apple доминировал в продажах.

Декабрь стал месяцем пикового спроса на смартфоны, что объясняется праздничными акциями и подготовкой к Новому году. В 2024 году на российском рынке выделились три ценовых категории: до 20 тысяч рублей, от 20 до 50 тысяч рублей и свыше 50 тысяч рублей. В бюджетном сегменте популярностью пользовались устройства realme и Redmi. Средний сегмент возглавили Samsung Galaxy A55 и Redmi Note 13. В премиум-классе лидером стал iPhone 15 Pro Max.

Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо», отметила, что 2024 год был насыщен новинками. Samsung представил линейку Galaxy S24, а Apple — iPhone 16. Huawei и Honor также вышли на рынок с новыми моделями, включая складные смартфоны и устройства с искусственным интеллектом.