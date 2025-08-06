Продажи восстановленных смартфонов в М.Видео-Эльдорадо выросли вдвое в 2025 году

Среди самых популярных моделей — восстановленные iPhone. В количественном выражении лидировал iPhone 11 с 128 ГБ памяти. Также высокий спрос зафиксирован на iPhone 13 и iPhone 12, а флагманские версии iPhone 14 Pro и 14 Pro Max замкнули пятёрку лидеров, что говорит о растущем интересе к премиальным решениям с гарантией и проверкой качества.

В денежном выражении больше всего выручки принес iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ памяти, благодаря своей высокой цене и устойчивому спросу. Следом идут iPhone 13 и iPhone 14 Pro с разным объёмом памяти, а также iPhone 11, ставший популярным за счёт количества продаж.

Восстановленные устройства проходят оценку в сервисных центрах сети, где учитывается их внешний вид и техническое состояние с помощью специализированного ПО. Процесс занимает около 15 минут, после чего проводится предпродажная подготовка. Все устройства продаются с гарантией.

Компания активно развивает сервисное направление под брендом М. Мастер, предлагая не только выкуп и трейд-ин, но и ремонт, доставку, установку и настройку техники.