Продажи Xiaomi Redmi Note 7 начнутся позже из-за аварии на заводе

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 оказался настоящим хитом в Китае — его первая партия в несколько сотен тысяч устройств была распродана менее чем за 10 минут. Но поставки смартфона даже в Китае задерживаются, а выход на международный рынок отложен.

Причину задержек раскрыло руководство Xiaomi в официальном аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter. По словам топ-менеджеров, на производственной линии произошла авария. Сейчас её последствия уже устранены, но сроки поставок заказов сдвинулись на неделю.

Отметим, что «очередь» за Xiaomi Redmi Note 7 совсем немаленькая. Например, только в одном только магазине JD.com число предварительных заказов превысило 410 тысяч.

Xiaomi Redmi Note 7 — то бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 48+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

В Китае Xiaomi Redmi Note 7 предлагается в чёрном, синем и красном цветовых вариантах по цене 147 долларов за версию 3+32 ГБ, 176 долларов за 4+64 ГБ и 205 долларов за 6+64 ГБ.