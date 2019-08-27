Продажу iPhone снова могут запретить из-за патентных войн

Само собой, проблема не в том, что что-то запретят TSMC, а в том, что запрет коснется ее клиентов. Среди них можно отметить такие компании, как Apple, Asus, Broadcom, Cisco, Google, Lenovo, Motorola и Nvidia. И если суд удовлетворит иск GlobalFoundries и запретит импорт “ворованных” технологий, то в тот же момент прекратятся поставки iPhone от Apple, видеокарт GeForce от Nvidia, всех смартфонов, созданных на базе процессоров от Qualcomm и многого другого.

GlobalFoundries подала сразу несколько жалоб: в суды федеральных округов США, в Комиссию по международной торговле США, а также в региональные суды Дюссельдорфа и Мангейма в Германии. Компания требует возмещения упущенной прибыли и убытков от TSMC, а также запрета на ввоз продуктов, изготовленных с использованием ее интеллектуальной собственности, в США и Германию.