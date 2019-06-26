Продемонстрирован заряжающийся меньше чем за четверть часа смартфон

По словам Vivo, заряда на 50% удастся добиться всего за 5 минут. Полный заряд аккумулятора ёмкостью 4000 мАч достигается за 13 минут, меньше чем за четверть часа. На данный момент это самая скоростная заявленная технология для зарядки смартфонов.

Для Super FlashCharge 120W используется специально адаптированные кабель USB Type-C и зарядное устройство.

В марте Xiaomi анонсировала аналогичную разработку, но несколько «слабее». Технология Super Charge Turbo мощностью 100 Вт обеспечивала зарядку аккумулятора на 4000 мАч за 17 минут.

Из представленных на рынке смартфонов сейчас самым быстрым может считаться игровой смартфон iQOO, представленный Vivo в апреле. Он поддерживает 44-ваттную технологию и заряжается за 45 минут с нуля до 100%.