Продолжение гибкого Galaxy Fold превратится в раскладушку

Так, в рамках собственной конференции разработчиков Samsung 2019, компания продемонстрировала совершенно новый тип гибкого смартфона, который делает из устройства нечто похожее на старую-добрую “раскладушку”. Что интересно, хоть компания и улучшила собственную технологию гибких дисплеев, по всей видимости, она все же не готова представить рабочий прототип фронтальной камеры, расположенной под экраном, в связи с чем даже в Galaxy Fold 2 использует вырез в дисплее для того, чтобы спрятать там датчик.