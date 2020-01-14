Продолжение iPhone 8 получит датчик распознавания лиц Face ID вместо устаревшего Touch ID

Так, Японский онлайн-ресурс, посвященный технике Apple, под названием MacOtakara, опубликовал свежие данные, касающиеся осенних новинок купертиновцев. Так, если верить источникам портала, связанным с поставщиками Apple, американская компания разрабатывает идейного продолжателя iPhone, который при этом будет оснащен системой распознавания лиц Face ID, иметь больший размер дисплея при сохранении габаритов предшественника, а также избавится от устаревшего сканера отпечатка пальцев Touch ID. Также, судя по имеющимся данным, новинка будет работать на базе однокристальной системы A13 Bionic.

С одной стороны, описание как бы говорит нам о том, что речь идет об iPhone SE 2. С другой стороны, отсутствие Touch ID, вместо которого используют сканер лица, позволяет нам предположить, что инсайдеры описывают какое-то совершенно новое устройства, анонс которого стоит ожидать уже осенью. В любом случае, 2020 год обещает стать очень интересным для фанатов Apple, так что ждать стоит как весеннюю, так и осеннюю презентации — обе обещают не подвести.