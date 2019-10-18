Продолжение легендарной раскладушки Motorola засветилось на официальном видео
Оказалось, что случится это уже менее чем через месяц, 13 ноября. Компания пока не назвала место, где будет проведена презентация, но уже опубликовала короткий зацикленный ролик из официального презентационного видео. Судя по нему, смартфон, имеющий рабочее название “Moto RAZR 2019”, оснастят довольно необычным и непохожим на остальные смартфоны дисплеем.
Также, если верить сетевым информаторам, новинка получит внешний дисплей разрешением 800 х 600 пикселей, в то время как основной экран будет создан по технологии OLED, иметь размер 6,2 дюйма и разрешение 2142 х 876 пикселей. Основной смартфона послужит процессор Snapdragon 710, благодаря чему устройство может стать достаточно недорогим решением, которое смогут позволить себе многие пользователи. Также Razr 2019 будет представлен в двух вариантах памяти: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.