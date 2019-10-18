Продолжение легендарной раскладушки Motorola засветилось на официальном видео

Оказалось, что случится это уже менее чем через месяц, 13 ноября. Компания пока не назвала место, где будет проведена презентация, но уже опубликовала короткий зацикленный ролик из официального презентационного видео. Судя по нему, смартфон, имеющий рабочее название “Moto RAZR 2019”, оснастят довольно необычным и непохожим на остальные смартфоны дисплеем.