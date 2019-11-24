Продолжение Motorola RAZR 2019 может получить сенсорное боковое управление
В конструктивном плане новинка повторит актуальную версию, в том числе за счет использования такого же гибкого дисплея, который будет складываться внутрь устройства. Также как и в RAZR 2019, на внешней части смартфона расположится небольшой вспомогательный экран. Но есть у продолжения нового RAZR и кое-что, чего не было продемонстрировано во время недавнего анонса. Так, во основу новой системы бокового управления Side-Touch лягут восемь датчиков, способных выполнять различные действия. Что интересно, то, за что отвечать будут датчики, зависит от состояния смартфона: открыт он или закрыт.
Еще из новшеств грядущего RAZR 2020 можно отметить сканер отпечатка пальцев, расположенный прямо в дисплее смартфона. Но стоит помнить, что это лишь ранние слухи и вполне вероятно, что компания планировала использовать данный патент при производстве смартфона, представленного недавно, просто не смогла внедрить все желаемые фишки в финальное устройство к моменту его анонса.