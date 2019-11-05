Продолжение сверхпопулярного Redmi K20 выйдет уже в этом году

Так, в сети появилась информация о скором выходе еще одного устройства, а именно Redmi K30. На данный момент о будущем смартфоне известно не многое, но ожидается, что аппарат оснастят поддержкой 5G. Отмечается, что поддержка пятого поколения мобильной сети будет функционировать благодаря платформе MediaTek. Также известна информация о том, что Redmi K30 станет первым смартфоном производителя, который оборудован отверстием под переднюю камеру.

По словам информатора, компания планирует выпустить и телефон K30 Pro, однако представит его отдельно от модели Redmi K30. Ожидается, что Redmi K30 можно ожидать уже в конце декабря, тогда как выход Redmi K30 Pro произойдет в рамках следующего года.