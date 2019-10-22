Продолжение успешного Samsung Galaxy A50 разочаровало своей производительностью

Если верить результатам тестирования в Geekbench, Samsung Galaxy A51 будет построен на базе Exynos 9611 — это, по сути, примерно тот же самый процессор, что был использован в Galaxy A50. Если брать в расчет производительность в условиях обычного бытового использования, разница между двумя чипсетами практически незаметна, а значит Galaxy A51 по существу не будет отличаться от текущего хита — Galaxy A50.