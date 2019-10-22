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Продолжение успешного Samsung Galaxy A50 разочаровало своей производительностью
Точнее отсутствием ее прироста
Samsung Galaxy A50 — достаточно недорогой смартфон, сумевший стать одним из самых продаваемых среди устройств корейского гиганта. Но вот на горизонте мелькает полноценное продолжение устройства и, судя по всему, оно вряд ли произведет тот же фурор, что и предшественник.
Если верить результатам тестирования в Geekbench, Samsung Galaxy A51 будет построен на базе Exynos 9611 — это, по сути, примерно тот же самый процессор, что был использован в Galaxy A50. Если брать в расчет производительность в условиях обычного бытового использования, разница между двумя чипсетами практически незаметна, а значит Galaxy A51 по существу не будет отличаться от текущего хита — Galaxy A50.
Помимо процессора, приложение также показало и количество оперативной памяти, которое будет использоваться в новинке — целых 4 ГБ в базовой комплектации. Что же до анонса, то показать смартфон должны в начале 2020 года, по аналогии с Galaxy A50.
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