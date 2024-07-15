Профессиональные фотографы показали, как снимает HONOR 200 в умелых руках

Профессиональные фотографы показали, как снимает HONOR 200 в умелых рукахПолучилось очень интересно
Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro, представленные на глобальной презентации ранее, пока не добрались до российского рынка, но профессиональные фотографы уже успели оценить их возможности.
Смартфоны оснащены уникальным портретным режимом, разработанным совместно с парижской студией Harcourt на базе ИИ.
В студии на создание одного портрета уходит около двух часов, а стоимость работы доходит до $3000. HONOR 200 Pro позволяет добиться такого же качества снимков одним касанием экрана.
Известный фотограф Олег Зотов протестировал смартфон HONOR 200 Pro, сделав четыре снимка актеров и моделей в образах Джона Леннона, Сальвадора Дали, Мерлин Монро и Фриды Кало.
Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro предлагают три режима съемки: Harcourt Vibrant, Harcourt Color и Harcourt Classic.
Harcourt Vibrant улучшает освещение и тени для ярких портретов, Harcourt Color добавляет теплые тона для винтажного эффекта, а Harcourt Classic воспроизводит классические черно-белые снимки.
По данным отечественных ритейлеров, предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro в России откроется 23 июля. Цены будут варьироваться от 50 до 70 тыс рублей в зависимости от модели и конфигурации памяти.