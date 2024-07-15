Профессиональные фотографы показали, как снимает HONOR 200 в умелых руках

Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro, представленные на глобальной презентации ранее, пока не добрались до российского рынка, но профессиональные фотографы уже успели оценить их возможности.

Смартфоны оснащены уникальным портретным режимом, разработанным совместно с парижской студией Harcourt на базе ИИ.

В студии на создание одного портрета уходит около двух часов, а стоимость работы доходит до $3000. HONOR 200 Pro позволяет добиться такого же качества снимков одним касанием экрана.

Известный фотограф Олег Зотов протестировал смартфон HONOR 200 Pro, сделав четыре снимка актеров и моделей в образах Джона Леннона, Сальвадора Дали, Мерлин Монро и Фриды Кало.