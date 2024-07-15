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Опубликовано 15 июля 2024, 09:00
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Профессиональные фотографы показали, как снимает HONOR 200 в умелых руках

Получилось очень интересно
В июне стало известно о партнерстве HONOR со студией Harcourt, знаменитой своими черно-белыми портретами.
Профессиональные фотографы показали, как снимает HONOR 200 в умелых руках
© Ferra

Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro, представленные на глобальной презентации ранее, пока не добрались до российского рынка, но профессиональные фотографы уже успели оценить их возможности.

Смартфоны оснащены уникальным портретным режимом, разработанным совместно с парижской студией Harcourt на базе ИИ.

В студии на создание одного портрета уходит около двух часов, а стоимость работы доходит до $3000. HONOR 200 Pro позволяет добиться такого же качества снимков одним касанием экрана.

Известный фотограф Олег Зотов протестировал смартфон HONOR 200 Pro, сделав четыре снимка актеров и моделей в образах Джона Леннона, Сальвадора Дали, Мерлин Монро и Фриды Кало.

© Ferra

Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro предлагают три режима съемки: Harcourt Vibrant, Harcourt Color и Harcourt Classic.

Harcourt Vibrant улучшает освещение и тени для ярких портретов, Harcourt Color добавляет теплые тона для винтажного эффекта, а Harcourt Classic воспроизводит классические черно-белые снимки.

По данным отечественных ритейлеров, предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro в России откроется 23 июля. Цены будут варьироваться от 50 до 70 тыс рублей в зависимости от модели и конфигурации памяти.

Источник:Ferra
Автор:Булат Кармак
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