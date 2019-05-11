Профессиональный фотограф сделал фото на OnePlus 7 для журналов и киноплакатов

Что и говорить, это более чем наглядная демонстрация возможностей камеры OnePlus 7 Pro. Плакаты были созданы к запуску второго сезона сериала Sacred Games, созданного Netflix для Индии. Netflix также опубликовала видео «за сценой», также снятое на OnePlus 7 Pro.

Журнал National Geographic с фото реки, созданном на OnePlus 7 Pro, на обложке выйдет в виде специального издания под названием Inspired by Nature и станет доступен на международном рынке в июле 2019 года. В нём опубликованы фотографии трёх всемирно известных фотографов — Энди Бардона (Andy Bardon), Карлтона Уорда-младшего (Carlton Ward Jr.) и Кристл Райт (Krystle Wright), сделанных с помощью OnePlus 7 Pro.