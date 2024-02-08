Прогноз: количество пользователей 6G достигнет 290 млн к 2030 году

Так, 6G должен быть запущен в 2029 году: к этому сроку производители смартфонов смогут обеспечить поддержку такой связи. А уже к 2030 году пользоваться новым стандартом будут по меньшей мере 290 млн человек.

Но операторам придётся изрядно поработать над улучшением инфраструктуры и развитием надёжных и стабильных каналов связи. Новая технология потребует серьёзных вложений, в частности, потому, что обеспечивает в 100 раз большую пропускную способность, а также для изучения технологии RIS (Reconfigurable Intelligent Surfaces), которая позволит снизить количество помех.