Прогнозы Samsung о востребованности Galaxy Z Fold 7 даже без стилуса подтвердились

Компания исключила функцию Bluetooth для стилуса S Pen в Galaxy S25 Ultra, из-за чего многие поклонники стилуса «обещали» спад продаж. Однако накануне своего решения компания сообщила, что менее 0,5% пользователей использовали Bluetooth для стилуса, поэтому функцию убрали. Среди недовольных этим решением пользователей распространились опасения, что компания откажется от S Pen и в других устройствах.

Samsung действительно исключила поддержку S Pen в Galaxy Z Fold 7, возможно, из-за ориентации на тонкие и лёгкие устройства, чтобы освободить больше места в корпусе. И ни прогнозы аналитиков, ни недовольство части пользователей, не повлияли на решение вендора: Galaxy Z Fold 7 уже стал хитом продаж, даже без стилуса, превзойдя Galaxy Z Flip. На этот смартфон поступило наибольшее количество предзаказов среди всех Galaxy Z Fold в США, а его продажи превысили предыдущие модели почти на 50% с момента выхода.