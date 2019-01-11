Программа ежегодной замены флагманов Samsung вышла в российские регионы

Компания Samsung Electronics расширила свою программу лизинга Samsung Forward на российские регионы.

Теперь не только москвичи и петербуржцы могут пользоваться новейшими смартфонами Samsung за небольшую плату в месяц. Получить смартфон в рамках программы Samsung Forward можно еще в десяти городах страны: Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Уфе, Воронеже, Тюмени, Челябинске, Волгограде и Самаре.

Напомним, Samsung Forward заработала с 1 октября 2018 года. Изначально по ней можно было получить флагманские модели смартфонов Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 и S9+, а с декабря — смартфоны Samsung Galaxy А-серии.

Программа позволяет не платить сразу всю стоимость смартфона, а делать ежемесячные отчисления. При полной оплате смартфон становится собственностью пользователя. Это одно из ключевых различий между лизингом и арендой.

Участник программы может бесплатно заменить смартфон на более новую модель после 12 ежемесячных платежей или сделать это раньше с доплатой 3900 рублей. Остаточную стоимость устройства при этом выплачивать не нужно. При желании клиент может продолжить использование гаджета и после 12 платежей, выкупив его по остаточной стоимости сразу, либо продолжая вносить тот же платеж до погашения суммы выкупной стоимости.

Сумма ежемесячных отчислений составляет 3790 рублей для самой простой версии Galaxy S9 и 4940 для самой дорогой версии Galaxy Note 9. Смартфоны Samsung Galaxy А-серии — от 1990 рублей в месяц.